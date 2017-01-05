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17:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

45 татарстанцев оштрафованы за запуск салютов в неразрешенных местах за праздники

(Казань, 5 января, «Татар-информ»). В праздничные дни в Татарстане продолжаются совместные рейды инспекторов государственного пожарного надзора и полицейских по местам массового скопления людей и по жилому сектору, дабы обнаружить тех, кто использует пиротехнику в неразрешенных местах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года постановлением Кабинета Министров РТ на территории республики введен особый противопожарный режим. Это постановление накладывает ограничение на использование пиротехники.

Во время особого противопожарного режима на территории Татарстана запрещается использовать пиротехнические изделия I-III классов опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек, ближе, чем за 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), топливно-энергетического комплекса. А также запрещается использовать эти виды пиротехники на расстоянии ближе, чем 50 метров от жилых домов, объектов сельского хозяйства, объектов массового скопления людей, автодорог.

В 99 групп по контролю за соблюдением противопожарного режима входят 107 сотрудников государственного пожарного надзора и 117 полицейских.

С 31 декабря по 5 января в Татарстане уже проведены 559 таких рейдов. Предотвращены 666 случаев применения пиротехники в неразрешенных местах. За нарушения к административной ответственности привлечены 45 человек. Проведены более двух тысяч профилактических бесед.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, за все время действия особого противопожарного режима на территории всей республики проведены 1113 совместных рейдов. 57 человек оштрафованы на общую сумму 114 тысяч рублей.

Вместе с руководителями муниципальных образований сотрудники МЧС оборудовали в каждом населенном пункте Татарстана специальные площадки для запуска пиротехнических изделий. Всего в республике определены 630 таких площадок. Они оснащены необходимыми средствами для тушения возгораний, а также информационными стендами с инструкциями по соблюдению мер безопасности при запуске салютов и фейерверков.

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