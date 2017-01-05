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17:38 (мск), источник: РБК

В Петербурге дальнобойщики перекрыли платную магистраль

В Санкт-Петербурге группа дальнобойщиков заблокировала Западный скоростной диаметр, протестуя по поводу решения сделать дорогу платной. Они протаранили шлагбаумы на въезде.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», участники акции протеста на грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях протаранили шлагбаумы на въезде на платную трассу и на час перекрыли все пять полос.

По данным издания, никто из протестующих не был задержан. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оформляли протоколы по факту столкновения автомобилей со шлагбаумами.

По информации корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Арсения Веснина, в результате акции дальнобойщиков собралась значительная пробка.

По словам одного из организаторов акции, председателя объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, ее целью было добиться бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру. При этом он указал, что действия протестующих были законными, поскольку у них есть право встать на пунктах оплаты.

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