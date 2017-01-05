В Петербурге дальнобойщики перекрыли платную магистраль

Как сообщает издание «Деловой Петербург», участники акции протеста на грузовике, «Газели» и трех легковых автомобилях протаранили шлагбаумы на въезде на платную трассу и на час перекрыли все пять полос.

По данным издания, никто из протестующих не был задержан. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оформляли протоколы по факту столкновения автомобилей со шлагбаумами.

По информации корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» Арсения Веснина, в результате акции дальнобойщиков собралась значительная пробка.