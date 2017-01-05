Экс-замгенпрокурора Молдовы Пынтя вину признал, но сидеть не будет

Пынтю задержали 11 октября по факту превышения служебных полномочий при расследовании дела Карамалака. Речь идет о передаче дела Карамалака России, когда Пынтя находился в должности замгенпрокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Бывший первый заместитель генерального прокурора Андрей Пынтя признал вину по факту передачи в Россию уголовного дела в отношении Григория Карамалака, заявил прокурор Виталие Галеру.

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«Он полностью признал вину, продемонстрировав искреннее раскаяние в принятых им действиях и в том, что ему инкриминируется передача уголовного дела в отношении Карамалака правовым ведомства Российской Федерации», — сказал Галеру в интервью одному из местных СМИ.

По словам прокурора, судебная инстанция изменила статью обвинения в отношении Пынти.

«Изначально речь шла о ст. 328 п. 3 Уголовного кодекса Молдовы «Превышение власти или служебных полномочий». После чего изменили на ст. 303 п. 3 «Вмешательство в осуществление правосудия и уголовного преследования», — отметил Галеру.

По его словам, учитывая, что положения новой статьи попадают под закон об амнистии, прокуроры настояли на том, чтобы Пынтя был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 303, в чем бывший замгенпрокурора и сознался.

Как подчеркнул Галеру, в тоже время сторона обвинения настаивает на лишении Пынти права занимать определенные должности в течение трех лет. Прокурор пояснил, что вмешательство Пынти проявилось в распоряжениях, выданных им его подчиненным — некоторым прокурорам Генпрокуратуры — для подготовки документов, необходимых для передачи уголовного дела в отношении Карамалака правоохранительным органам России. Эти документы впоследствии были подписаны Пынтей.

С 1 марта 2010 года Пынтя находился в должности замглавы генпрокурора, а с 14 января 2013 года временно исполнял обязанности руководителя структуры в связи с отставкой Валерия Зубко и до назначения Корнелиу Гурина (18 апреля 2013 года), затем стал первым заместителем генпрокурора республики, а 2 марта в связи с окончанием мандата, решением генпрокурора переведен на должность и.о. зампрокурора Кишинева.