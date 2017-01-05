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20:07 (мск), источник: РИА Новости

Бальбек выступил против штрафов за оскорбление чувств национальной гордости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Такие запретительные меры со стороны государства, как введение административной ответственности за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости, нужного результата не дадут, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, комментируя готовящийся законопроект.

Источник: РИА Новости

Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России, в котором предлагается установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.

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«Государство должно вместе с представителями традиционных конфессий и образовательными учреждениями уделять большее внимание нравственному воспитанию российской молодежи. Какие-либо запретительные меры нужного результата не дадут», — заявил Бальбек агентству.

«В случаях, как с упавшим ТУ-154, когда некоторые личности позволили себе глумиться над погибшими, — это нужно подавлять именно общественным порицанием, а не какими-то запретительными мерами со стороны государства», — добавил парламентарий.

По его словам, когда перед такими людьми закроются двери «любого мало-мальски приличного дома, а на улице от них будут отворачиваться и банить в социальных сетях», именно тогда наступит понимание, что они совершили кощунство.

«Любые штрафы или даже уголовное преследование дадут им лишний пиар и повод выставить себя жертвой политических репрессий. Если для подобных случаев каким-либо образом ужесточить закон, это вызовет мощное движение поддержки подобных личностей на Западе. Будет как с Pussy Riot — никто не вспомнит, что они сделали, будут только верещать о том, как их наказали», — отметил Бальбек.

Законопроектом Милонова будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости. К явлениям, к которым в стране относятся с особым почтением, относится история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе депутата приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.

Ранее сообщалось, что светский обозреватель Божена Рынска опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения самолета, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова. Между Рынской и журналистами телеканала НТВ ранее произошел конфликт, в результате которого в 2014 году Рынска была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски уродливым проявлениям сумасшествия и подчеркнул, что самая жесткая реакция общественности на подобные высказывания оправдана.

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