Бальбек выступил против штрафов за оскорбление чувств национальной гордости

Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России, в котором предлагается установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.
«Государство должно вместе с представителями традиционных конфессий и образовательными учреждениями уделять большее внимание нравственному воспитанию российской молодежи. Какие-либо запретительные меры нужного результата не дадут», — заявил Бальбек агентству.
«В случаях, как с упавшим ТУ-154, когда некоторые личности позволили себе глумиться над погибшими, — это нужно подавлять именно общественным порицанием, а не какими-то запретительными мерами со стороны государства», — добавил парламентарий.
По его словам, когда перед такими людьми закроются двери «любого мало-мальски приличного дома, а на улице от них будут отворачиваться и банить в социальных сетях», именно тогда наступит понимание, что они совершили кощунство.
«Любые штрафы или даже уголовное преследование дадут им лишний пиар и повод выставить себя жертвой политических репрессий. Если для подобных случаев каким-либо образом ужесточить закон, это вызовет мощное движение поддержки подобных личностей на Западе. Будет как с Pussy Riot — никто не вспомнит, что они сделали, будут только верещать о том, как их наказали», — отметил Бальбек.
Законопроектом Милонова будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости. К явлениям, к которым в стране относятся с особым почтением, относится история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе депутата приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.
Ранее сообщалось, что светский обозреватель Божена Рынска опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения самолета, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова. Между Рынской и журналистами телеканала НТВ ранее произошел конфликт, в результате которого в 2014 году Рынска была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски уродливым проявлениям сумасшествия и подчеркнул, что самая жесткая реакция общественности на подобные высказывания оправдана.