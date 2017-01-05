Бальбек выступил против штрафов за оскорбление чувств национальной гордости

Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России, в котором предлагается установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.

«Государство должно вместе с представителями традиционных конфессий и образовательными учреждениями уделять большее внимание нравственному воспитанию российской молодежи. Какие-либо запретительные меры нужного результата не дадут», — заявил Бальбек агентству.

«В случаях, как с упавшим ТУ-154, когда некоторые личности позволили себе глумиться над погибшими, — это нужно подавлять именно общественным порицанием, а не какими-то запретительными мерами со стороны государства», — добавил парламентарий.

По его словам, когда перед такими людьми закроются двери «любого мало-мальски приличного дома, а на улице от них будут отворачиваться и банить в социальных сетях», именно тогда наступит понимание, что они совершили кощунство.

«Любые штрафы или даже уголовное преследование дадут им лишний пиар и повод выставить себя жертвой политических репрессий. Если для подобных случаев каким-либо образом ужесточить закон, это вызовет мощное движение поддержки подобных личностей на Западе. Будет как с Pussy Riot — никто не вспомнит, что они сделали, будут только верещать о том, как их наказали», — отметил Бальбек.

Законопроектом Милонова будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости. К явлениям, к которым в стране относятся с особым почтением, относится история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе депутата приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.