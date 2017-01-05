Мажилисмены разочаровали жителей Шахана
Депутаты приехали в посёлок, где произошла трагедия, но жители Шахана остались недовольными встречей.
Депутаты приехали в посёлок, где произошла трагедия, но жители Шахана остались недовольными встречей.
Сегодня Шахан посетили депутаты Мажилиса. Но в семьи погибших и пострадавших так и не зашли, передаёт 31 канал.
Трое приехавших депутатов в акимате посёлка встретились с инициативной группой, побывали на месте трагедии, а вот соболезнования пострадавшим семьям лично не выразили, обижаются жители Шахана.
Люди просили помочь народных избранников с выделением денег из республиканского бюджета на строительство централизованной котельной. Для её возведения уже более 10 лет назад составили
«Естественно, нужна центральная котельная. Но здесь трудности, что очень разветвлённая сеть. Очень большие деньги нужны. И заметьте, в одном подъезде сколько квартир? Пятнадцать. А проживают в пяти. Первые этажи — никто не проживает. В этом трудности», — резюмировал мажилисмен Юрий Тимощенко.
4 января на похоронах погибших Шахановцы передали в Мажилис специальное обращение. Они сообщили, что строительство новой котельной было обещано ещё в 2013 году, но затянулось