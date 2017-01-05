Мажилисмены разочаровали жителей Шахана

Трое приехавших депутатов в акимате посёлка встретились с инициативной группой, побывали на месте трагедии, а вот соболезнования пострадавшим семьям лично не выразили, обижаются жители Шахана.

Сегодня Шахан посетили депутаты Мажилиса. Но в семьи погибших и пострадавших так и не зашли, передаёт 31 канал.

Люди просили помочь народных избранников с выделением денег из республиканского бюджета на строительство централизованной котельной. Для её возведения уже более 10 лет назад составили проектно-сметную документацию, на которую затрачено 118 миллионов тенге. Но депутаты ничего нового не посулили жителям, а лишь констатировали сухие факты.

«Естественно, нужна центральная котельная. Но здесь трудности, что очень разветвлённая сеть. Очень большие деньги нужны. И заметьте, в одном подъезде сколько квартир? Пятнадцать. А проживают в пяти. Первые этажи — никто не проживает. В этом трудности», — резюмировал мажилисмен Юрий Тимощенко.