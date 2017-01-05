Лукашенко забросил четыре шайбы в победной игре против Балкан

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Команда Беларуси обыграла соперников, сборную Балкан, в хоккейном матче в рамках XIII Рождественского турнира на призы президента Беларуси, передает Sputnik.

Белорусская дружина в «Чижовка-Арене» выиграла со счетом 14:7 (5:2, 2:2, 7:3) в ходе второго соревновательного дня. Эта победа стала второй у хоккейной команды президента в Рождественском турнире.