Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина
НХЛ оштрафовала россиянина на 2000 долларов за симуляцию
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
21:51 (мск), источник: 112.ua

В Харькове закрыли дело против лидера «Оплота» Жилина

Россия направила официальное подтверждение факта его смерти.

В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации «Оплот» Евгения Жилина закрыли возбужденные против него уголовные производства, сообщает «УНИАН» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.

Читайте также
Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца

«В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в отношении Жилина в Харьковской области было открыто несколько уголовных производств. В частности, Управление СБУ в Харьковской области расследовало преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1,2 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Управление ДФС Украины в Харьковской области расследовало производство, открытое по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (организация преступной группы, фиктивное предпринимательство) УК.

Жилин был убит 19 сентября в ресторане «Ветерок», расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Неизвестный мужчина выстрелил в него и Андрея Козырева. Жилин умер на месте, Козырев получил ранения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Канада отправила на Донбасс 11 тонн гуманитарной помощи
Американская разведка назвала Россию «крупной угрозой»
Сирийская оппозиция требует созыва СБ ООН
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
Губернатор Измира возложил ответственность за взрыв на РПК
В ГД прокомментировали инициативу о защите национальной гордости
На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
Спорт
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина Сборная России проиграла США на МЧМ и разыграет бронзу со Швецией. Это седьмая попытка россиян, предыдущие шесть были удачными
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Первый в мире ноутбук c изогнутым экраном оценили в полмиллиона Главная новинка Acer — игровой ноутбук Predator 21X с изогнутым экраном и двумя видеокартами
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь