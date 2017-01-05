В Харькове закрыли дело против лидера «Оплота» Жилина

В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации «Оплот» Евгения Жилина закрыли возбужденные против него уголовные производства, сообщает «УНИАН» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.