В Харькове закрыли дело против лидера «Оплота» Жилина
Россия направила официальное подтверждение факта его смерти.
Россия направила официальное подтверждение факта его смерти.
В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации «Оплот» Евгения Жилина закрыли возбужденные против него уголовные производства, сообщает «УНИАН» со ссылкой на
Согласно сообщению, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.
«В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года», — отметили в прокуратуре.
Напомним, в отношении Жилина в Харьковской области было открыто несколько уголовных производств. В частности, Управление СБУ в Харьковской области расследовало преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1,2 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Управление ДФС Украины в Харьковской области расследовало производство, открытое по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (организация преступной группы, фиктивное предпринимательство) УК.
Жилин был убит 19 сентября в ресторане «Ветерок», расположенном в поселке Горки-2 на