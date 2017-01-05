Из-за непогоды Одесская область ограничивает движение на трассах
В связи с ухудшением погоды 6 января будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах Одесской области.
В связи с ухудшением погоды 6 января будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на дорогах Одесской области.
На трассах Одесской области
«В связи с ухудшением погодных условий 6 января с 8:00 утра будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области», — говорится в публикации.
Национальная полиция Украины просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, заблаговременно спланировать маршруты движения, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.
Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.