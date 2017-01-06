Новый год в поездах встретили почти 22 тыс. человек, — «Укрзализныця»
К новогодним праздникам было дополнительно назначено 43 поезда.
К новогодним праздникам было дополнительно назначено 43 поезда.
Новый 2017-й год в поездах встретили почти 22 тыс. пассажиров, сообщили в
«Железнодорожный транспорт работает круглосуточно и бесперебойно, и даже в новогоднюю ночь курсировали около ста поездов, которые перевезли 21 817 пассажиров. Сюрпризом для путешественников во время путешествия стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки», — сказано в сообщении.
В компании напомнили, что к новогодним праздникам было дополнительно назначено 43 поезда и дополнительные рейсы на популярных направлениях.