Новый год в поездах встретили почти 22 тыс. человек, — «Укрзализныця»

Новый 2017-й год в поездах встретили почти 22 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». В компании подчеркнули, что проводники и проводницы в новогоднюю ночь преобразились в Дедов Морозов и Снегурочек.

«Железнодорожный транспорт работает круглосуточно и бесперебойно, и даже в новогоднюю ночь курсировали около ста поездов, которые перевезли 21 817 пассажиров. Сюрпризом для путешественников во время путешествия стали поздравления от поездной бригады и сладкие подарки», — сказано в сообщении.

В компании напомнили, что к новогодним праздникам было дополнительно назначено 43 поезда и дополнительные рейсы на популярных направлениях.