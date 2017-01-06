На Украину надвигается мощный циклон с Черного моря

Мощный циклон надвигается через Черное море на Украину — заморозки и снегопады прогнозируют синоптики завтра и в течение рождественских праздников. Об этом информирует «5 канал».

«Следующие два дня будет засыпать снегом южные и центральные области — на Киевщине наметет 15 сантиметров снега, на Одесщине и Николаевщине — все 35 сантиметров. Будет и гололед, и усложнен проезд по автодорогам, поэтому спасатели и полиция советуют отказаться от выезда на собственных автомобилях без насущной на то потребности. Завтра, кстати, на Одесщине вообще запрещено движение грузовикам», — говорится в публикации.