«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино

«Союзмультфильм» планирует снять продолжение своих знаменитых картин — цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова». В настоящее время мультфильмы в стадии pre-production, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе студии. Там пояснили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов». Переезд в новое здание на улице Академика Королева проходит с декабря и продлится 2−3 месяца.

Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса студии можно было бы создать центр российский анимации.