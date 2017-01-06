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00:33 (мск), источник: Интерфакс

«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино

Новые серии находятся в стадии pre-production.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — На студии «Союзмультфильм» планируют снять продолжение циклов классических мультфильмов.

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«Союзмультфильм» планирует снять продолжение своих знаменитых картин — цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова». В настоящее время мультфильмы в стадии pre-production, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе студии. Там пояснили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов». Переезд в новое здание на улице Академика Королева проходит с декабря и продлится 2−3 месяца.

Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса студии можно было бы создать центр российский анимации.

Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы “Союзмультфильм” не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях.
Глеб ДавыдовРуководитель студии "Союзмультфильм"

В июне 2016 года сообщалось, что Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы под руководством мэра Сергея Собянина разрешила построить два производственно-административных здания киностудии «Союзмультфильм». Общая площадь двух зданий — 1,5 тыс. кв.м, они расположатся по адресу: улица Академика Королева, владение 21. В новых помещениях разместятся студии компьютерной графики, а также склады.

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