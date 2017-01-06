«Союзмультфильм» анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
Новые серии находятся в стадии
Новые серии находятся в стадии
Москва. 6 января. INTERFAX.RU — На студии «Союзмультфильм» планируют снять продолжение циклов классических мультфильмов.
«Союзмультфильм» планирует снять продолжение своих знаменитых картин — цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова». В настоящее время мультфильмы в стадии
Ранее руководитель студии Глеб Давыдов отметил, что на базе нового комплекса студии можно было бы создать центр российский анимации.
Наработки есть, сообществу в целом надо подумать, как это можно сделать полезным для всех, чтобы “Союзмультфильм” не выделялся как госкорпорация, а был максимально полезен во всех отношениях.
В июне 2016 года сообщалось, что