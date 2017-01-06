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10:26 (мск), источник: Вести Приморье

Самый первый младенец, родившийся в 2017 году в Приморье, выписался из родильного дома. Видеорепортаж Геннадия Картелева

Первый в 2017-м. Малыша, который родился сразу после боя курантов 5 января выписали из владивостокского роддома. Его вес — три килограмма, рост — 51 сантиметр. И первенец, и его мама чувствуют себя хорошо.

Источник: Вести Приморье

Теперь такими возгласами он будет встречать и Новый год, и день рождения одновременно. Этот малыш родился первого января в первом часу ночи, первым в Приморском крае.

Наталья Бирюкова, мама ребенка, родившегося в новогоднюю ночь: «Мы помним, что это было новогоднее чудо. Проводили старый год и поехали встречать новый сюда. Хотелось бы, чтобы для него это означало помимо того, что он родился первым ребенком в Приморье в этом году, чтобы он всегда был первым во всем. И самое главное по здоровью. Будем с папой помогать ему в этом».

Новорожденного назвали Артемий. Он — второй ребенок в семье. Мама чувствует себя хорошо. Говорит, в новогоднюю ночь было спокойно. Родильное отделение пустовало. Врачи уделяли максимум внимания.

В прошлом году в Приморском крае на свет появились более 22 тысяч малышей. Самое большое количество новорожденных приняли в перинатальном центре, а еще в этом родильном доме Владивостока под номером три. Учреждение уже в ближайшие дни готовится отметить свой полувековой юбилей. К весне планируют открыть новое отделение.

Ирина Згурская, зам. главврача по клинико-экспертной работе роддома № 3 г. Владивостока: «Для тех, кто не может по каким-то состояниям выписаться домой, у нас ожидается открытие второго этапа выхаживания новорожденных детей».

Роды в новогоднюю ночь 2017-го принимали не только во Владивостоке, по всему Приморью. Еще один мальчик-первенец появился на свет в Арсеньеве. А в Артеме и Хороле родились девочки.

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