Самый первый младенец, родившийся в 2017 году в Приморье, выписался из родильного дома. Видеорепортаж Геннадия Картелева

Теперь такими возгласами он будет встречать и Новый год, и день рождения одновременно. Этот малыш родился первого января в первом часу ночи, первым в Приморском крае.

Наталья Бирюкова, мама ребенка, родившегося в новогоднюю ночь: «Мы помним, что это было новогоднее чудо. Проводили старый год и поехали встречать новый сюда. Хотелось бы, чтобы для него это означало помимо того, что он родился первым ребенком в Приморье в этом году, чтобы он всегда был первым во всем. И самое главное по здоровью. Будем с папой помогать ему в этом».

Новорожденного назвали Артемий. Он — второй ребенок в семье. Мама чувствует себя хорошо. Говорит, в новогоднюю ночь было спокойно. Родильное отделение пустовало. Врачи уделяли максимум внимания.

В прошлом году в Приморском крае на свет появились более 22 тысяч малышей. Самое большое количество новорожденных приняли в перинатальном центре, а еще в этом родильном доме Владивостока под номером три. Учреждение уже в ближайшие дни готовится отметить свой полувековой юбилей. К весне планируют открыть новое отделение.

Ирина Згурская, зам. главврача по клинико-экспертной работе роддома № 3 г. Владивостока: «Для тех, кто не может по каким-то состояниям выписаться домой, у нас ожидается открытие второго этапа выхаживания новорожденных детей».