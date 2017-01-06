Хабаровские пожарные усилили надзор за церковными свечами

На церковные богослужения в эти дни соберётся большое количество прихожан. Кроме того, в церквях используется открытый огонь, свечи, имеются деревянные изделия, большое количество горючих материалов. Поэтому, чтобы не допустить происшествий, необходимо уделить повышенное внимание вопросам безопасности людей.

В одном из таких учреждений в преддверии праздника побывали накануне сотрудников «чрезвычайного» ведомства. Они посетили Храм Святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы в городе Хабаровске. Вместе с настоятелем храма отцом Владимиром и сотрудником, ответственным за пожарную безопасность, инспектор МЧС России осмотрел состояние электрооборудования, доступность путей эвакуации, противопожарного водоснабжения и наличие средств первичного пожаротушения, исправность установок пожарной автоматики. Также в ходе посещения особое внимание уделялось организации дежурства администрации объекта в период проведения Рождественских мероприятий, проверки подготовленности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара. В завершении встречи инспектор вручил памятку о правилах пожарной безопасности.

Такая работа в канун большого церковного праздника организована по всему краю. Всего на учет взяты 24 религиозных учреждения, где пройдут массовые мероприятия. Со служителями церквей сотрудниками МЧС России проведены беседы о мерах пожарной безопасности, проверены их практические знания, а также отработаны действия в случае возникновения пожара.

«Кроме профилактических бесед во время праздничных богослужений в церквях и храмах города и края с целью повышения безопасности прихожан будет организовано дежурство сотрудников пожарного надзора, пожарной охраны и добровольных пожарных дружин. Это обеспечит в случае необходимости дополнительную возможность предотвратить возможные возгорания, не допустить паники среди людей и других трагических последствий», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району города Хабаровска Виктор Скударнов.

Вместе с тем, учитывая погодные условия, в местах наибольшего скопления людей, в ряде районов краевой столицы для прихожан и гостей города будут развернуты мобильные пункты обогрева, где можно будет погреться, выпить горячего чаю.

Во время новогодних и рождественских праздников личный состав Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и его структурных подразделений продолжает нести службу в режиме повышенной готовности. Совместно с органами исполнительной власти приняты эффективные меры по обеспечению надежного контроля над обстановкой на различных объектах края.