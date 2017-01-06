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06:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровские пожарные усилили надзор за церковными свечами

Инспекторами Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю организован целый комплекс практических мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в культовых учреждениях в период празднования Рождества Христова. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Источник: 27.mchs.gov.ru

На церковные богослужения в эти дни соберётся большое количество прихожан. Кроме того, в церквях используется открытый огонь, свечи, имеются деревянные изделия, большое количество горючих материалов. Поэтому, чтобы не допустить происшествий, необходимо уделить повышенное внимание вопросам безопасности людей.

В одном из таких учреждений в преддверии праздника побывали накануне сотрудников «чрезвычайного» ведомства. Они посетили Храм Святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы в городе Хабаровске. Вместе с настоятелем храма отцом Владимиром и сотрудником, ответственным за пожарную безопасность, инспектор МЧС России осмотрел состояние электрооборудования, доступность путей эвакуации, противопожарного водоснабжения и наличие средств первичного пожаротушения, исправность установок пожарной автоматики. Также в ходе посещения особое внимание уделялось организации дежурства администрации объекта в период проведения Рождественских мероприятий, проверки подготовленности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара. В завершении встречи инспектор вручил памятку о правилах пожарной безопасности.

Такая работа в канун большого церковного праздника организована по всему краю. Всего на учет взяты 24 религиозных учреждения, где пройдут массовые мероприятия. Со служителями церквей сотрудниками МЧС России проведены беседы о мерах пожарной безопасности, проверены их практические знания, а также отработаны действия в случае возникновения пожара.

«Кроме профилактических бесед во время праздничных богослужений в церквях и храмах города и края с целью повышения безопасности прихожан будет организовано дежурство сотрудников пожарного надзора, пожарной охраны и добровольных пожарных дружин. Это обеспечит в случае необходимости дополнительную возможность предотвратить возможные возгорания, не допустить паники среди людей и других трагических последствий», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району города Хабаровска Виктор Скударнов.

Вместе с тем, учитывая погодные условия, в местах наибольшего скопления людей, в ряде районов краевой столицы для прихожан и гостей города будут развернуты мобильные пункты обогрева, где можно будет погреться, выпить горячего чаю.

Во время новогодних и рождественских праздников личный состав Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и его структурных подразделений продолжает нести службу в режиме повышенной готовности. Совместно с органами исполнительной власти приняты эффективные меры по обеспечению надежного контроля над обстановкой на различных объектах края.

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