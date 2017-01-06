Тайгер Вудс оценил игру Дональда Трампа в гольф
По словам знаменитого гольфиста, избранный президент США имеет сильный и хлесткий удар для человека 70 лет.
По словам знаменитого гольфиста, избранный президент США имеет сильный и хлесткий удар для человека 70 лет.
Он признал, что был впечатлен сноровкой и уровнем физической подготовки миллиардера, сыграв с ним в Уэст-Палм- Бич (штат Флорида) 23 декабря прошлого года.
«Я недавно играл с избранным президентом Дональдом Трампом. Больше всего меня поразило, как далеко он посылает мяч (ударом клюшки) в свои 70 лет. Для этого требуется сильный и хлесткий удар», — констатировал знаменитый спортсмен.
По его словам, они с Трампом не сражались друг с другом в гольф, а просто играли в свое удовольствие.
«Мы говорили о разном, разброс тем был широким. Я поделился своими взглядами на гольф и на то, чего я пытаюсь еще достигнуть», — рассказал Вудс.
Теперь я имел честь играть не только с Джорджем Бушем-старшим, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, но и с мистером Трампом. Я благодарен предоставленному мне шансу.
Гольфист в декабре возобновил выступления после пятнадцатимесячного перерыва, вызванного тремя операциями на позвоночнике.
Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии «Мэйджор» — 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в мировом рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.