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04:38 (мск), источник: ТАСС

Тайгер Вудс оценил игру Дональда Трампа в гольф

По словам знаменитого гольфиста, избранный президент США имеет сильный и хлесткий удар для человека 70 лет.

Источник: AP 2016

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп в свои 70 лет способен дать многим фору в силе удара по мячу во время игры в гольф. Об этом сообщил в четверг сетевому ресурсу TMZ знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс.

Он признал, что был впечатлен сноровкой и уровнем физической подготовки миллиардера, сыграв с ним в Уэст-Палм- Бич (штат Флорида) 23 декабря прошлого года.

«Я недавно играл с избранным президентом Дональдом Трампом. Больше всего меня поразило, как далеко он посылает мяч (ударом клюшки) в свои 70 лет. Для этого требуется сильный и хлесткий удар», — констатировал знаменитый спортсмен.

По его словам, они с Трампом не сражались друг с другом в гольф, а просто играли в свое удовольствие.

«Мы говорили о разном, разброс тем был широким. Я поделился своими взглядами на гольф и на то, чего я пытаюсь еще достигнуть», — рассказал Вудс.

Теперь я имел честь играть не только с Джорджем Бушем-старшим, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой, но и с мистером Трампом. Я благодарен предоставленному мне шансу.
Тайгер Вудс

Гольфист в декабре возобновил выступления после пятнадцатимесячного перерыва, вызванного тремя операциями на позвоночнике.

Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах серии «Мэйджор» — 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в мировом рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.

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