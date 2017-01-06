Тайгер Вудс оценил игру Дональда Трампа в гольф

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп в свои 70 лет способен дать многим фору в силе удара по мячу во время игры в гольф. Об этом сообщил в четверг сетевому ресурсу TMZ знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс.

Он признал, что был впечатлен сноровкой и уровнем физической подготовки миллиардера, сыграв с ним в Уэст-Палм- Бич (штат Флорида) 23 декабря прошлого года.

«Я недавно играл с избранным президентом Дональдом Трампом. Больше всего меня поразило, как далеко он посылает мяч (ударом клюшки) в свои 70 лет. Для этого требуется сильный и хлесткий удар», — констатировал знаменитый спортсмен.

По его словам, они с Трампом не сражались друг с другом в гольф, а просто играли в свое удовольствие.

«Мы говорили о разном, разброс тем был широким. Я поделился своими взглядами на гольф и на то, чего я пытаюсь еще достигнуть», — рассказал Вудс.