Серегу Питерского проводили домой
Хабаровчане проводили домой Сергея Щеулина, известного больше как Серёга Питерский.
Хабаровчане проводили домой Сергея Щеулина, известного больше как Серёга Питерский.
Хабаровчане проводили домой Сергея Щеулина, известного больше как Серёга Питерский. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, в аэропорту Новый
Прервать путешествие с дальнейшим курсом на Сахалин и Камчатку ему помешали «проблемы личного характера», к тому же родственники (мама) настояли на том, чтобы домой он возвращался не пешком, а на самолёте.
О планах на будущее Серёга рассказал кратко: «Обязательно надо будет