Серегу Питерского проводили домой

Хабаровчане проводили домой Сергея Щеулина, известного больше как Серёга Питерский. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, в аэропорту Новый путешественник-бродяга рассказал о своих дальнейших планах и причинах возвращения в Санкт-Петербург. По словам Серёги Питерского, он остался недоволен итогами путешествия: не хватило продолжительности. «Надо было 40 лет путешествовать. А еще лучше всю жизнь», — заявил он.

Прервать путешествие с дальнейшим курсом на Сахалин и Камчатку ему помешали «проблемы личного характера», к тому же родственники (мама) настояли на том, чтобы домой он возвращался не пешком, а на самолёте.