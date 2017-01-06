Вячеслав Шпорт поздравил православных верующих Хабаровского края с Рождеством Христовым

Хабаровск, 6 января, AmurMedia.

Православные верующие Хабаровского края готовятся отпраздновать Рождество Христово, с наступающим праздником верующих поздравил губернатор Вячеслав Шпорт. Он отметил, что этот великий праздник приносит светлые надежды, наполняющие наши сердца чувствами добра, милосердия и терпения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым — с великим праздником, приносящим светлые надежды, наполняющим наши сердца чувствами добра, милосердия и терпения.

В Хабаровском крае в мире и согласии живут представители разных религий. Мы вместе радуемся нашим общим победам и вместе скорбим по невосполнимым утратам. Православие выступает хранительницей исторической памяти России, источником духовно-нравственного развития и возрождения общества.

В наступающем году произойдёт много знаменательных событий. Будет отмечаться 220-летие Апостола Сибири и Дальнего Востока Святителя Иннокентия и 40-летия его канонизации. 370 лет исполнится Охотску — первому форпосту России и православия на Дальнем Востоке. Эти даты связаны между собой историей и нашей верой в будущее страны.

Уверен, что эти и многие другие культурно-исторические события, многогранная деятельность Церкви и всех жителей края послужат делу укрепления межконфессионального взаимопонимания в обществе, воспитанию подрастающего поколения, просвещения и благотворительности.

Благодарю вас за добрые дела на благо нашего региона.

Желаю вам радостного праздничного настроения, крепкого здоровья, мира и благоденствия!

В. И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.