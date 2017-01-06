Серега Питерский улетел домой, но обещал вернуться
Путешественник остался недоволен своим путешествием.
Путешественник остался недоволен своим путешествием.
Серегу Питерского вместе с мамой проводили в аэропорту Хабаровска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм.
Сообщается, что известный путешественник, который дошел пешком от
Как рассказал сам российский Форест Гамп, он хочет семью, именно она сможет остановить его от путешествий.
Однако в аэропорту Серега Питерский заявил, что его идеальное путешествие должно было длиться как минимум 40 лет, а лучше всю жизнь.
Решится ли Серега еще на путешествия — неизвестно. Но в течение года за его жизнь наблюдала вся страна.