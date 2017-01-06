Цен на рыбу приморцев уже не шокируют, а возмущают

Приближение рождественских морозов чувствовалось уже с утра, 5 января, когда многие горожане устремились за продуктами к праздничному столу. Организаторы торговли, по традиции, обещали жителям разнообразие овощей, мясной и рыбной продукции, сыров и колбас, хлебобулочных изделий, всевозможных даров тайги: грибов, меда, ягод, дикоросов… На ярмарке также были домашние соленья, гуси и утки. Очереди выстраивались за мясом, яйцами, пельменями и варениками.

«Вот, случайно увидела манты, — рассказала одна из покупательниц Светлана Ивановна, — и цена приемлемая — 210 рублей за упаковку, еще хочу купить пельмени. В прошлый раз брала, очень понравились “Домашние”, из района привезли, один килограмм 198 рублей. Самой времени лепить нет, а так удобно и вкусно».

«Хорошо, что “заморозка” появилась, — вступила в разговор другая покупательница Евгения, — я здесь набрала замороженных овощей для борща и гарнира — стручковая фасоль, зеленый горошек, перец, морковь. Все уже нарезано, очень удобно. Здесь и ягода замороженная — клубника, малина…».

«Это что за безобразие? — раздается громкий голос, и все невольно оборачиваются. Возле рыбного лотка стоит мужчина пенсионного возраста и возмущенно выговаривает продавцу: «Где это видано, вообще совесть потеряли! Пусть навага стоит не 90 рублей, пусть 100, пусть даже 150 рублей — и то «золотая» цена получается, но, 250 рублей за килограмм наваги?? Перекупщики, это — уже наглость».

От продавцов — ноль эмоций, как говорится. Но это заставило вновь обратить внимание на рыбные ценники.

В результате экспресс-мониторинга на примере любимой всеми приморцами красной рыбы, ценовая политика поддавалась какой-то логике. По крайней мере, присутствовал выбор. На ярмарке можно было найти горбушу — самую доступную красную рыбу — по цене от 140 рублей за килограмм, камчатская, штучной заморозки, естественно, стоила дороже -от 180 рублей.

Напомним, ИА «Дейта» первым привлекло внимание к ценам на главной приморской ярмарке и стоимость красной рыбы в краевом центре все же попала в поле зрения властей.

Сейчас стала вызывать недоумение горожан цена на навагу и камбалу, которые еще несколько месяцев назад продавались здесь же, на центральной площади Владивостока, по 85−90 рублей за килограмм. Затем ситуация странным образом изменилась, и заключительная сельскохозяйственная распродажа подготовила неприятный сюрприз любителям камбалы, когда ее цена «обогнала» по стоимости красную рыбу. А сегодня все ценовые рекорды «побила» навага.

Причем, обнаружилась странная закономерность: чем ближе к Владивостоку выловлена рыба, тем она оказывается дороже.

Ттак, в четверг, 5 января, на площадке возле администрации Приморского края навага, выловленная на Сахалине (это было указано на ценнике), продавалась по 190 рублей за килограмм. Далее стоял лоток, где навага подледного лова с острова Русский продавалась уже за 195 рублей за килограмм, а еще через несколько торговых лотков удалось обнаружить навагу, также выловленную на о. Русский, но цена была уже 250 рублей за килограмм. Хитросплетения такого ценообразования продавцы объяснить не смогли, а покупатели открыто выражали свое недовольство ценами на навагу и камбалу. Отметим, камбала продавалась по цене от 175 до 180 рублей за килограмм.

Некоторые цены на продукцию на рождественской ярмарке во Владивостоке: филе минтая — 225 руб. за кг, филе трески — 235 руб. за кг, лакедра — 250 рублей за килограмм, горбуша от 140 до 170 рублей за кило, кета — 235 рублей за кг, форель — 390 руб. за кило.

Палтус синекорый продавался по 650 рублей за килограмм, сима (Камчатка) — 176 руб. за кг, камчатская нерка — 364 руб. за кило, стейк зубатки — 221 руб. за килограмм.

Корюшка (мелкая) продавалась по 180 рублей за кг, крупная по 220 рублей. Крабовые палочки — 490 рублей за килограмм, в упаковке — от 95 до 105 рублей за штуку. Сельдь продавалась по 90 рублей, алюторская стола почти в два раза дороже — по 175 руб. за кг.

Предлагалась сегодня на ярмарке и домашняя птица — гуси и утки по 500 рублей за килограмм (средний вес тушки 2- 2,5 кг), также гуси продавались поштучно — 1000 рублей за одного гуся, средним весом примерно 2 кг.

Хорошо покупали и пельмени ручной лепки — от 198 рублей за кг, вареники с творогом по 210 рублей за кило, вареники с капустой и мясом по 175 рублей за килограмм.

Напомним, Рождествена ярмарка будет работать и завтра, 6 января с 10 до 17 часов по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка около краевой администрации), и ул. Верхнепортовая, 2 Г (в районе привокзальной площади и сквера).