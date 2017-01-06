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07:41 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан попал в ТОП-5 самых дешёвых для жизни стран мира

Цены в Казахстане по данным 2016 года на 60% ниже, чем в США.

Казахстан занял четвёртое место в списке самых дешёвых для жизни стран мира по итогам 2016 года.

По версии портала Numbeo, самые высокие цены на Бермудских островах, самые низкие — в Индии. Всего в списке 122 страны, которые сравнивали по таким параметрам, как стоимость аренды жилья, продуктов, поездки в общественном транспорте.

В ТОП-10 государств с самыми доступными ценами вошли Индия, Молдова, Пакистан, Казахстан, Непал, Украина, Грузия, Алжир, Азербайджан и Колумбия. По данным портала, средняя стоимость бутылки воды в Казахстане 97 тенге, чашки капучино — 542 тенге, килограмма картошки — 119 тенге, проезда в автобусе — 80 тенге, абонемента в спортзал — 14 тысяч тенге, аренды однокомнатной квартиры в центре — 93 тысячи тенге. С другого конца рейтинга расположились страны с самыми высокими ценами. Это Бермудские острова, Швейцария, Багамские острова, Норвегия, Исландия, Дания, Сингапур, Люксембург, Кувейт и Гонконг.

Numbeo — краудсорсинговый портал, аналитики которого изучают и сравнивают стоимость жилья, ряда товаров, коммунальных услуг, стоимость которых узнают из отзывов местных жителей.

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