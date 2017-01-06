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09:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает о снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает о снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах.

Источник: Башинформ

Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что в пятницу, 6 января, ожидается облачная погода. Прогнозируется снег, местами небольшой, в северо-западных и северных районах до сильного. В отдельных районах метель и гололед. Ветер южный 7−12 м/с. Порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха днем -1,-6. На автодорогах ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости в явлениях 500−1000 метров.

В субботу, 7 января, ночью столбики термометров покажут -5,-10 градусов, местами до -18, днем -2,-7 градусов, в некоторых районах до -12. В республике прогнозируются снег, метели, на дорогах снежные заносы и накат. Ветер южный умеренный, порывы до сильного.

В воскресенье, 8 января, температура воздуха ночью составит -7,-12 градусов, местами до -20, днем -2,-7, в отдельных районах до -13. Ожидаются осадки в виде снега, а также метель, снежные заносы и накаты. Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы будут достигать 18 м/с.

При усилении ветра ГУ МЧС России по РБ рекомендует ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электросети нужно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.

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