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07:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Песни Батырхана Шукенова подтолкнули слепую россиянку к изучению казахского языка

Три года назад 15-летнюю Викторию из Москвы заинтересовал казахский язык, передает газета Эврика.

«Когда я услышала песню Батыра Шукенова “Отан Ана”, во мне что-то перевернулось. Трудно описать, какие чувства я испытала. Наверное, скорбь, что этого человека больше нет с нами… Волшебная песня. Думаю, что Батырхан вложил в неё всю гордость за свою Родину. Частичка этого чувства, наверное, передалась и мне. И вот после этого я стала учить казахский всерьёз», — рассказывает Виктория.

Девушка может узнавать некоторые слова и фразы, если говорить медленно. Может считать и знает названия овощей. Сложность в изучении возникает в отсутствии необходимой литературы для незрячих.

«Я слушаю практически всех. Акботу Керимбекову, Ерке Исмахан, Каракат Абильдину. Могу выделить Батырхана Шукенова, группы “Melo Men”, “Заман”, “Жігіттер”, “Арнау”. У Кайрата Нуртаса мне нравятся некоторые песни. Нравятся еще Төреғали Төреали, Қуандық Рахым и, конечно, актюбинец Димаш Құдайберген», — делится Виктория.

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