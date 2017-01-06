Песни Батырхана Шукенова подтолкнули слепую россиянку к изучению казахского языка

«Когда я услышала песню Батыра Шукенова “Отан Ана”, во мне что-то перевернулось. Трудно описать, какие чувства я испытала. Наверное, скорбь, что этого человека больше нет с нами… Волшебная песня. Думаю, что Батырхан вложил в неё всю гордость за свою Родину. Частичка этого чувства, наверное, передалась и мне. И вот после этого я стала учить казахский всерьёз», — рассказывает Виктория.

Девушка может узнавать некоторые слова и фразы, если говорить медленно. Может считать и знает названия овощей. Сложность в изучении возникает в отсутствии необходимой литературы для незрячих.

«Я слушаю практически всех. Акботу Керимбекову, Ерке Исмахан, Каракат Абильдину. Могу выделить Батырхана Шукенова, группы “Melo Men”, “Заман”, “Жігіттер”, “Арнау”. У Кайрата Нуртаса мне нравятся некоторые песни. Нравятся еще Төреғали Төреали, Қуандық Рахым и, конечно, актюбинец Димаш Құдайберген», — делится Виктория.