Электронные домовые книги появятся в Казахстане

Как оказалось, этот недочет в республике существует уже несколько лет. Однако острой эта проблема стала именно в момент нововведений по временной регистрации. Жители Астаны в социальной сети Facebook пытались узнать друг у друга, куда обращаться, чтобы выяснить количество прописанных в квартире.

«Не узнаете. Мы приобретали жилье. Я хотел узнать, кто из бывших хозяев и их родственников прописан в нашем доме. Мне информацию не дали. Сказали, что как только они пропишутся в другом месте, то автоматически выпишутся из прежнего. До сих пор не знаю, выписались они или нет», — написал Ildar Kunsakov.

«Этой недоработке уже несколько лет. Покупали квартиру — не мог уточнить, продавал — и новый хозяин также был в шоке. Возможно, скоро решат вопрос. По-другому теперь нельзя», — подытожил Ильяс Ахметов.

Добавим, раньше функцию хранения информации о прописанных в квартире людях выполняли домовые книги, которые были упразднены.