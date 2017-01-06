Электронные домовые книги появятся в Казахстане

Как оказалось, этот недочет в республике существует уже несколько лет. Однако острой эта проблема стала именно в момент нововведений по временной регистрации. Жители Астаны в социальной сети Facebook пытались узнать друг у друга, куда обращаться, чтобы выяснить количество прописанных в квартире.
«Не узнаете. Мы приобретали жилье. Я хотел узнать, кто из бывших хозяев и их родственников прописан в нашем доме. Мне информацию не дали. Сказали, что как только они пропишутся в другом месте, то автоматически выпишутся из прежнего. До сих пор не знаю, выписались они или нет», — написал Ildar Kunsakov.
«Этой недоработке уже несколько лет. Покупали квартиру — не мог уточнить, продавал — и новый хозяин также был в шоке. Возможно, скоро решат вопрос. По-другому теперь нельзя», — подытожил Ильяс Ахметов.
Добавим, раньше функцию хранения информации о прописанных в квартире людях выполняли домовые книги, которые были упразднены.
В пресс-службе «Правительства для граждан» сообщили, что нигде такую информацию получить невозможно. Единственный выход — обращаться в миграционную полицию.
В Министерстве внутренних дел РК, куда входит департамент миграционной полиции, ответили на запрос МИА «Казинформ». По их данным, вскоре в Казахстане будет создана своего рода «электронная домовая книга» на каждый объект, квартиру, что позволит выявлять хозяев «резиновых» квартир, проводить проверки на выявление количества зарегистрированных граждан по определенному юридическому адресу.
«Собственники жилищ также смогут проверить количество зарегистрированных граждан по конкретному юридическому адресу и принять меры по снятию их с регистрации, что в свою очередь позволит выявить граждан, подпадающих под административную ответственность, и обяжет собственников жилья зарегистрировать таких граждан по фактическому месту проживания», — говорится в сообщении.
По данным МВД, в настоящее время завершается процесс интеграции баз данных государственных органов «Адресный регистр» (Министерство информации и коммуникаций РК), «Регистр недвижимости» (Министерство юстиции РК) и «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (МВД РК). Посредством сверки правильности адресов между базами данных будут актуализированы адресные сведения по кодам, справочникам и собственникам (владельцам) жилищ.