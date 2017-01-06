Рекордное количество снега за последние 10 лет выпало в Астане

Отмечается, что в последние годы климатические условия столицы резко сменяются чередой аномальных холодов, метелей и обильных снегопадов. Так, в этом году в городе выпало небывалое количество снега.

Небывалое количество снега за последние 10 лет выпало в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

По сообщению синоптиков, такого снегопада в столице не наблюдалось за последние десять лет. Только за период с 13 октября по 3 января на снежные полигоны был вывезен 1 миллион 905 тысяч кубметров снега. А за весь период количество убранного снега составляет около трех млн кубов.

По хронологии прошлых лет эти показатели в разы превышают количество убранного снега. Анализ предыдущих лет показывает, что в 2014 году убрано 3,2 миллиона тонн снега, в 2015 году — 3,4 миллиона тонн, а в 2016 году вывезено 2,9 миллиона тонн снега.

В настоящее время все силы коммунальных и экстренных служб брошены на санитарную очистку города. Прежде всего убирается территория социально значимых объектов: школ, больниц, детских садов, тротуары и проезды общественного транспорта. Территория дворов жилых домов и внутриквартальных отрезков очищается силами местных КСК.

Всего в механизированной уборке задействовано 2 177 единиц специализированной техники, в ручной уборке — 2 708 человек.