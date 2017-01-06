6 января в Украине прогнозируются сильные снегопады

В Днепре 6 января ночью без существенных осадков, днем сильный снег. На дорогах гололед. Ветер северный, 7−12, порывы 15−20 м/с, начнутся метели и снежные заносы. Температура ночью -16..-9°, Температура ночью -16..-4°.

Во Львове в пятницу ждем небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер северный, умеренный. Температура ночью -16..-18°, Температура ночью -16..-15°.

В Киеве сложные погодные условия: снижение температуры ночью и днем до 15−17° мороза; временами небольшой снег; днем порывы северного ветра 15−20 м/с, метели; на дорогах гололед.

Об этом в четверг, 5 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

На Украину надвигается мощный циклон с Черного моря

В Одессе ближайшей ночью будет падать небольшой снег, днем сильный. На дорогах гололед. Ветер северный, северо-восточный, с порывами до 25 м/с, начнутся метели и снежные заносы. Температура ночью -16..-9°, Температура ночью -16..-7°.

В Харькове ночью будет падать небольшой снег, днем сильный снег с дождем. На дорогах местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, порывистый, будут наблюдаться метели. Температура ночью -16..-9°, Температура ночью -16..-4°.

В Карпатах 6 января прогнозируется небольшой снег. Ветер северный, с порывами 15−20 м/с, метели. 5 — 6 января в горах Львовской области и в высокогорье Ивано — Франковской, Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги. Температура ночью -16..-20°, Температура ночью -16..-18°.