Украинских водителей призвали к осторожности в Рождественские праздники
Управление безопасности дорожного движения предостерегло водителей Украины о тяжелых дорожных условиях на время Рождественских праздников.
Управление безопасности дорожного движения предостерегло водителей Украины о тяжелых дорожных условиях на время Рождественских праздников.
Управление безопасности дорожного движения предупреждает водителей о сложных дорожных условиях во время Рождественских праздников, сообщает Департамент превентивной деятельности (ДПД) Национальной полиции Украины.
«Так, 6 января сложные погодные условия: днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег. На дорогах страны гололедица», — говорится в сообщении.
Кроме того,
Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксируемого троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода «прикуривания», скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата.
«Не забывайте о внимательности и осторожности за рулем, неуклонно соблюдайте Правил дорожного движения. Если вы увидели, что