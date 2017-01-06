Украинских водителей призвали к осторожности в Рождественские праздники

«Так, 6 января сложные погодные условия: днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами очень сильный снег); в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег. На дорогах страны гололедица», — говорится в сообщении.

Кроме того, 6—7 января ожидается резкое снижение температуры ночью до 13−19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20−26° мороза), днем до 11−17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем до 6−13° мороза. При таких сложных погодных условиях водителям следует соблюдать правила. В частности, не забывать о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб.

Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксируемого троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода «прикуривания», скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата.