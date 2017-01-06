Уральские синоптики предупреждают об аномальных морозах
В первой половине следующей недели мороз на Урале повсеместно усилится: ночью — до 27−32, днем — до 22−27 градусов.
В первой половине следующей недели мороз на Урале повсеместно усилится: ночью — до 27−32, днем — до 22−27 градусов.
Арктический холод, так и не отступивший от северных районов Уральского федерального округа, вновь опустился в наши широты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«На севере Свердловской области, в соседнем Пермском крае и на всей северной половине Европейской территории России установились крепкие морозы: ночная температура воздуха составила 28−35 градусов, местами — 38−42», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, дальнейшее распространение холода в южные широты в ближайшие дни будет сдерживать циклон, который подойдет к Уралу от Минска и Москвы.
«В последние дни текущей недели (
В нем также говорится, что декабрь 2016 года оказался холоднее обычного на 4−6 градусов, на Южном Урале — на 2−4, средняя месячная температура воздуха составила минус 15−18, на севере Свердловской области — 19−22 градуса.