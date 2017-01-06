Симферопольская свалка закрылась. Мусор вывозят под Белогорск

И вот коммунальщики раскрыли одну из причин такого положения дел: симферопольская свалка закрылась. Аккурат 1-го января. Теперь мусор вывозят за много километров от города — аж в Белогорский район.

Увеличилась «длина плеча», вывоз мусора стал реже. А кому от этого легче? В связи с закрытием Симферопольского полигона твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на основании постановлений Администрацией города Симферополя от 09 ноября 2016 № 2678 «О закрытии полигона твердых коммунальных отходов (участок I) на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями) и № 2679 «О закрытии полигона твердых коммунальных отходов (участок II) на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с 01.01.2017 года МУП «ЭКОГРАД» транспортирует и складирует ТКО (твердые коммунальные отходы) на полигоне твердых коммунальных отходов в с. Тургенево Белогорского района Республики Крым, фирма ООО «Инсайт-2007», — говорится в информационном сообщении на сайте предприятия «Экоград».