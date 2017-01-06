Симферопольская свалка закрылась. Мусор вывозят под Белогорск
Проблему неудовлетворительной уборки мусора из жилых кварталов крымской столицы мы уже поднимали.
Проблему неудовлетворительной уборки мусора из жилых кварталов крымской столицы мы уже поднимали.
И вот коммунальщики раскрыли одну из причин такого положения дел: симферопольская свалка закрылась. Аккурат 1-го января. Теперь мусор вывозят за много километров от города — аж в Белогорский район.
Увеличилась «длина плеча», вывоз мусора стал реже. А кому от этого легче? В связи с закрытием Симферопольского полигона твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на основании постановлений Администрацией города Симферополя от 09 ноября 2016 № 2678 «О закрытии полигона твердых коммунальных отходов (участок I) на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями) и № 2679 «О закрытии полигона твердых коммунальных отходов (участок II) на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с
Мы понимаем, что у симферопольских коммунальщиков проблемы. Но об этой ситуации все знали заранее. Мало того, предусмотрена «подушка» компенсации расходов МУП «Экоград» — увеличены тарифы за вывоз мусора. Потребителям это «аукнется» в феврале. Но! Ни о повышении тарифов, ни о закрытии свалки, ни о