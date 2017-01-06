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08:36 (мск), источник: Интерфакс

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Температура воздуха на базовой столичной метеостанции в ночь на пятницу опустилась до минус 24,7 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: Агентство «Москва»

По данным метеонаблюдений, ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Предыдущий минимум был зафиксирован 16 декабря и составлял минус 18,9 градусов.

В некоторых районах Подмосковья ночью было ещё холоднее. Так, в Дмитрове подморозило до минус 26,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, морозы в столичном регионе усилятся, столбики термометров в ближайшие несколько ночей приблизятся к отметке в минус 30 градусов, а возможно, и перешагнут ее.

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