Новосибирцы с ограниченными возможностями здоровья жалуются на трудности в поиске работы

Денис Самолин учится на последнем курсе института. Специальность — информатика. У парня третья группа инвалидности, однако, это не мешает ему искать работу. Успешно. Стажировку предложили уже три крупные компании.

Денис Самолин, житель Новосибирска: «Многие работодатели когда смотрят, что человек инвалид, они думают, что какие-то проблемы с ним будут, а я наоборот считаю, если человек родился можно сказать с какими-то отклонениями, то для него работа это нечто большее, чем для обычного человека».

Сегодня в Новосибирской области, по данным регионального минтруда — 70 тысяч инвалидов которые могут работать. Однако официально трудоустроены — чуть меньше половины.

«В этом году о возможностях получения госуслуг в сфере занятости были проинформированы более 10 тысяч инвалидов, о желании получить помощь сообщили только 30 процентов, половина граждан заявила о неготовности работать».

Чаще всего прием на работу заканчивается неудачно по двум причинам. Соискатели отказываются от предложенных вакансий, требуя условия получше. Работодатели говорят «нет», если у потенциального сотрудника видимые признаки инвалидности.

Ирина Федорова, председатель новосибирской общественной межрегиональной организации инвалидов: «Частый случай, когда человека не берут с собакой проводником на работу и чаще всего это у нас массажисты, и понятно, что в учреждения медицинского типа возникают сложности».

Главное, что должно быть — взаимный интерес..и терпение. Убеждены в общественной организации инвалидов. А список вакансий и вовсе не ограничен. Если искать правильно.

Елена Белокопытова, руководитель программы по трудоустройству общественной организации инвалидов: «Надо написать заявление, принести определенный пакет документов, как это везде бывает, и дальше мы уже смотрим, то есть если человеку необходима какая-то подготовка, будь то например, серия обучающих тренингов, или ему нужна какая-то помощь в подготовке резюме, мы так же помогаем в поиске вакансий».

Каждый год в Новосибирской области работу находят полторы тысячи инвалидов. Еще несколько сотен работают неофициально. Фриланс. Например, переводчики и дизайнеры.