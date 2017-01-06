Порывы ветра в Сочи 6 января будут достигать 20 метров в секунду

В прибрежной зоне порывы будут достигать 17−20 метров в секунду, но в отдельных районах сила ветра может достигнуть и 28 метров в секунду.

В связи с этим жителям и гостям курорта следует соблюдать осторожность: не находиться в опасной близости от ЛЭП, деревьев, во дворах частных домовладений закрепить все легкие конструкции.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить с мобильного телефона на номер 010.