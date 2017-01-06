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10:30 (мск), источник: Вести Сочи

Порывы ветра в Сочи 6 января будут достигать 20 метров в секунду

В связи с усилением ветра 6 января в Сочи объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Вести Сочи

В прибрежной зоне порывы будут достигать 17−20 метров в секунду, но в отдельных районах сила ветра может достигнуть и 28 метров в секунду.

В связи с этим жителям и гостям курорта следует соблюдать осторожность: не находиться в опасной близости от ЛЭП, деревьев, во дворах частных домовладений закрепить все легкие конструкции.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить с мобильного телефона на номер 010.

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