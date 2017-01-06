В Воронеже окончание новогодних выходных будет морозным и снежным
Последние выходные новогодних каникул будут холодными и снежными.
Последние выходные новогодних каникул будут холодными и снежными.
По прогнозам синоптиков, циклонический вихрь развернется тыловой стороной, и
Подробный прогноз на финальные новогодние выходные 2017 года опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В субботу, 7 января, ночная температура в Воронеже опустится до -11 градусов, днем — до -9. Ветер
В воскресенье, 8 января, столбики термометров ночью покажут до -11, днем — до -5. По области местами ночная температура воздуха может достигнуть -13 градусов. Ветер