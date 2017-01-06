В Воронеже окончание новогодних выходных будет морозным и снежным

По прогнозам синоптиков, циклонический вихрь развернется тыловой стороной, и северо-восточные ветры принесут воздушные массы из Арктики в пятницу, 6 января. Из-за них морозы закрепятся в регионе в субботу и воскресенье, 7 и 8 января.

Подробный прогноз на финальные новогодние выходные 2017 года опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В субботу, 7 января, ночная температура в Воронеже опустится до -11 градусов, днем — до -9. Ветер северо-восточный, 6−11 м/сек, по области местами порывы до 17 м/сек. Облачно с прояснениями, сильный снег.