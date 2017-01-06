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10:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже окончание новогодних выходных будет морозным и снежным

Последние выходные новогодних каникул будут холодными и снежными.

Источник: РИА "Воронеж"

По прогнозам синоптиков, циклонический вихрь развернется тыловой стороной, и северо-восточные ветры принесут воздушные массы из Арктики в пятницу, 6 января. Из-за них морозы закрепятся в регионе в субботу и воскресенье, 7 и 8 января.

Подробный прогноз на финальные новогодние выходные 2017 года опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В субботу, 7 января, ночная температура в Воронеже опустится до -11 градусов, днем — до -9. Ветер северо-восточный, 6−11 м/сек, по области местами порывы до 17 м/сек. Облачно с прояснениями, сильный снег.

В воскресенье, 8 января, столбики термометров ночью покажут до -11, днем — до -5. По области местами ночная температура воздуха может достигнуть -13 градусов. Ветер северо-восточный, 6−11 м/сек. Облачно, небольшой снег.

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