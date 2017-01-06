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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Ученые: Индиана Джонс не пережил бы ядерный взрыв в холодильнике

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Индиана Джонс, спрятавшийся в холодильнике от ядерного взрыва в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» умер бы от гамма-излучения, так как даже самые толстые стенки этого бытового прибора не спасли бы его от радиации, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Источник: AP 2016

Одной из самых захватывающих сцен в четвертой части кино-истории о похождениях Индианы Джонса, вышедшей в 2008 году, было то, как профессор археологии, случайно попавший на ядерный полигон в штате Невада, смог спастись от неминуемой смерти и сожжения, спрятавшись внутри холодильника 50 годов, обитого свинцом.

Эта же сцена, как рассказывают Сидак Сингх Коли (Sidak Singh Kohli) из университета Лестера (Великобритания) и его коллеги, была одной из самых дискуссионных среди ученых и обывателей, посмотревших фильм — часть из них считает, что Инди должен был умереть от лучевой болезни, а другие полагали, что свинцовая обшивка его спасет.

Фильм
7.1
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
2008 / США / 2 ч. 2 мин.
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
боевикприключения

Коли и его коллеги по университету решили проверить, что на самом деле произойдет с главным археологом американского кинематографа, просчитав минимальную толщину свинцового слоя, необходимого для защиты от ядерного взрыва примерно в километре от холодильника Индианы Джонса.

В качестве «эталона» ядерной бомбы физики выбрали ядерные испытания 1957 года под названием «операция Отвес» (Operation Plumbbob), в рамках которого в Неваде, рядом с тем местом, где происходили события в фильме, американские военные взорвали 29 ядерных боеприпасов, максимальная мощность которых составляла 74 килотонны тротилового эквивалента.

Что интересно, одной из целей этих испытаний было изучение последствий ядерных взрывов для здоровья людей. По современным оценкам, от выбросов радионуклидов на территории соседних штатов и самой Невады от рака и радиационного заражения погибло около 20 тысяч мирных жителей и 10 военнослужащих.

Такие бомбы, как показывают расчеты Коли и его коллег, «обстреляют» холодильник гамма-лучами, чья совокупная энергия составит примерно 360−600 тысяч Джоулей. Это относительно небольшое значение, так как большая часть излучения бомбы, около 99,99999602%, будет рассеяна воздухом на пути к «бомбоубежищу» Индианы Джонса.

Тем не менее, даже такая доза заметно выше максимально допустимой для человека — Индиана Джонс, по расчетам ученых, не мог получить выше 75 джоулей гамма-лучей. Для этого необходимо, чтобы холодильник покрывал 4,6−6,83 сантиметровый слой свинца, что вряд ли было возможно в 50 годы или сегодня.

Соответственно, Индиана Джонс, скорее всего, умер бы от радиационного заражения в реальности, а не выжил бы, спрятавшись в типичном американском холодильнике со свинцовой обшивкой толщиной в пару миллиметров. С другой стороны, в маловероятной ситуации, если бы холодильник был полностью изготовлен из свинца, он пережил бы облучение, но был бы раздавлен ударной волной, порожденной взрывом.

Факультет физики и астрономии университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

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