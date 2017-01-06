Книгу памяти жертв политических репрессий создадут в Приморье

Владивосток, 6 января, PrimaMedia.

Электронный каталог «Книга памяти жертв политических репрессий в Приморском крае» создают во Владивостоке. Работу ведут в Приморском государственном объединенном музее имени Арсеньева, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на «Приморскую газету».

«1937−1938 — годы особого политического террора в нашей стране, — заявил директор музея Виктор Шалай. — Сотни тысяч людей тогда были осуждены, заключены на различные сроки, расстреляны за преступления, которых не совершали. Это стало понятно еще в 60-е, когда произошла массовая реабилитация осужденных. Дела людей пересматривались, и было понятно, что большинство пострадавших были невиновны. Это очень важный период в жизни нашей страны, забыть о котором было бы просто беспечно».

Как рассказал директор музея, работа ведется следующим образом: берется дело осужденного, из него достается формуляр — карточка, где написаны имя человека, год и место рождения, место работы, вероисповедание, партийная принадлежность. Если человек был заключен на определенный срок и реабилитирован, прописаны также дата и место реабилитации. Если расстрелян, дата и место приведения приговора в исполнение. Полученная информация размещается в электронном каталоге в Интернете.

«Учитывая, что тела не выдавались, жертв хоронили в общих могилах, места захоронений тщательно скрывались, сегодня такие карточки — почти единственное, что осталось потомкам от бабушек и дедушек, попавших в жернова репрессивной машины, — поделился Виктор Шалай. Музейщикам предстоит обработать еще порядка 50 тысяч дел, заметил директор музея. А значит, работа займет еще несколько лет. В течение всего этого времени карточки постепенно будут публиковать в электронном каталоге. После планируется издать печатную версию сборника, которая будет находиться в общем доступе в библиотеках края».