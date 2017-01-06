Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают»
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ
НХЛ оштрафовала россиянина на 2000 долларов за симуляцию
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
11:03 (мск), источник: ТАСС

Индийский актер Ом Пури скончался в возрасте 66 лет от сердечного приступа

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Звезда Болливуда, номинант и лауреат ряда индийских и международных кинопремий Ом Пури скончался на 67-м году жизни от сердечного приступа. Как сообщает телеканал India TV, индийский актер был найден мертвым в своем доме в Мумбаи.

Источник: РИА "Новости"

Соболезнования в связи с кончиной актера в соцсетях высказали премьер-министр Индии Нарендра Моди и коллеги актера, видные общественные и политические деятели, а также многочисленные поклонники со всего мира.

Персона
Ом Пури

Ом Пури родился 18 октября 1950 года в городе Амбала на севере Индии и всю свою жизнь посвятил кино. После окончания Национальной школы драмы и Индийского института кино и телевидения он дебютировал на большом экране в 1975 году в фильме «Вор, с глаз долой», а затем начал сниматься в популярных картинах и появлялся на экране в новых образах до конца своей жизни.

В число самых известных работ Ома Пури входят фильмы «Танцор диско», «С любимой под венец», «Лондонские мечты», «Пряности и страсти». Кроме того, актер успел отметиться серией значимых ролей в Голливуде.

Пури был посвящен в офицеры ордена Британской империи в 2004 году за его выдающийся вклад в кинематограф Великобритании, а в 1990 году ему была присуждена награда Падма Шри — одна из самых высоких гражданских почестей Индии.

На счету актера множество наград, в том числе национальная премия Индии «Серебряный лотос», «Хрустальная звезда» Брюссельского международного кинофестиваля и премия BAFTA. В 1984 году на кинофестивале в Карловых Варах Ом Пури получил приз за лучшее исполнение мужской роли — полицейского инспектора в фильме «Полуправда».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Южная Корея считает прискорбным решение Японии отозвать посла в Сеуле
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Сирийская оппозиция требует созыва СБ ООН
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная России по хоккею стала бронзовым призером молодежного ЧМ
Трамп пригрозил Toyota налогами за отказ построить завод в США
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ Гол Дениса Гурьянова в овертайме помог молодёжной сборной России выиграть бронзовые медали МЧМ-2017
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь