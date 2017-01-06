Индийский актер Ом Пури скончался в возрасте 66 лет от сердечного приступа

Соболезнования в связи с кончиной актера в соцсетях высказали премьер-министр Индии Нарендра Моди и коллеги актера, видные общественные и политические деятели, а также многочисленные поклонники со всего мира.

Ом Пури родился 18 октября 1950 года в городе Амбала на севере Индии и всю свою жизнь посвятил кино. После окончания Национальной школы драмы и Индийского института кино и телевидения он дебютировал на большом экране в 1975 году в фильме «Вор, с глаз долой», а затем начал сниматься в популярных картинах и появлялся на экране в новых образах до конца своей жизни.

В число самых известных работ Ома Пури входят фильмы «Танцор диско», «С любимой под венец», «Лондонские мечты», «Пряности и страсти». Кроме того, актер успел отметиться серией значимых ролей в Голливуде.

Пури был посвящен в офицеры ордена Британской империи в 2004 году за его выдающийся вклад в кинематограф Великобритании, а в 1990 году ему была присуждена награда Падма Шри — одна из самых высоких гражданских почестей Индии.

На счету актера множество наград, в том числе национальная премия Индии «Серебряный лотос», «Хрустальная звезда» Брюссельского международного кинофестиваля и премия BAFTA. В 1984 году на кинофестивале в Карловых Варах Ом Пури получил приз за лучшее исполнение мужской роли — полицейского инспектора в фильме «Полуправда».