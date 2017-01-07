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7 января, источник: АиФ Новосибирск

Рождество в Новосибирске будет холодным

Температура воздуха в праздничный день понизится до -10.

Источник: РИА "Новости"

В рождественскую ночь температура воздуха упадет до -21 градуса, днем 7 января потеплеет до -10 градусов. Об этом сообщает meteoinfo.ru. Ожидается небольшой ветер — 2−4 метра в секунду. Погода в этот день будет снежной.

Последующие дни ожидаются теплыми, а вот в первую рабочую неделю года снова нагрянут морозы. Во вторник, 10 января, дневная температура составит -20 градусов, ночная — -22 градуса, в среду днем снова будет — 20 градусов, а ночью воздух остынет до -31 градуса. И только в четверг, 12 января, воздух в Новосибирске днем прогреется до -10 градусов.

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