Рождество в Новосибирске будет холодным

В рождественскую ночь температура воздуха упадет до -21 градуса, днем 7 января потеплеет до -10 градусов. Об этом сообщает meteoinfo.ru. Ожидается небольшой ветер — 2−4 метра в секунду. Погода в этот день будет снежной.

Последующие дни ожидаются теплыми, а вот в первую рабочую неделю года снова нагрянут морозы. Во вторник, 10 января, дневная температура составит -20 градусов, ночная — -22 градуса, в среду днем снова будет — 20 градусов, а ночью воздух остынет до -31 градуса. И только в четверг, 12 января, воздух в Новосибирске днем прогреется до -10 градусов.