Рождественская праздничная программа пройдет у главной ёлки Ростова

Как сообщается на сайте городской администрации, театрализованная концертно-игровая программа «Рождественское чудо!» пройдёт у центрального входа в парк культуры и отдыха имени М. Горького с 12.00 до 14.00.

У главной ёлки ростовчан и гостей города встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также ростовые куклы.

В программе примут участие хореографические, вокальные и инструментальные коллективы города.

«Для детей и взрослых приготовлены викторины, конкурсы, цирковые номера с участием дрессированных собачек, голубей и Петуха — символа 2017 года», — говорится в сообщении.