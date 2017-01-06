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13:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Рождественская праздничная программа пройдет у главной ёлки Ростова

Рождественская праздничная программа пройдёт у главной ёлки донской столицы 7 января.

Как сообщается на сайте городской администрации, театрализованная концертно-игровая программа «Рождественское чудо!» пройдёт у центрального входа в парк культуры и отдыха имени М. Горького с 12.00 до 14.00.

У главной ёлки ростовчан и гостей города встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также ростовые куклы.

В программе примут участие хореографические, вокальные и инструментальные коллективы города.

«Для детей и взрослых приготовлены викторины, конкурсы, цирковые номера с участием дрессированных собачек, голубей и Петуха — символа 2017 года», — говорится в сообщении.

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