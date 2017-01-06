Рождественская праздничная программа пройдет у главной ёлки Ростова
Рождественская праздничная программа пройдёт у главной ёлки донской столицы 7 января.
Рождественская праздничная программа пройдёт у главной ёлки донской столицы 7 января.
Как сообщается на сайте городской администрации, театрализованная
У главной ёлки ростовчан и гостей города встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также ростовые куклы.
В программе примут участие хореографические, вокальные и инструментальные коллективы города.
«Для детей и взрослых приготовлены викторины, конкурсы, цирковые номера с участием дрессированных собачек, голубей и Петуха — символа 2017 года», — говорится в сообщении.