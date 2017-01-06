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13:15 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Погода отменила праздничные мероприятия в Волгограде

Несколько праздничных мероприятий отменены в Волгограде из-за погодных условий, сообщает ВДТВ.

Слякоть и гололед явились причиной того, что фестиваль «Чудо-сани» не состоится в Комсомольском саду, а соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» на СК «Зенит» перенесены на более приемлемое время. Организаторы сообщат о времени проведения мероприятий.

Несмотря на погоду, запланирован «Парад сказки» в центре города, на площади Павших борцов. Никто не отменял и концерта с участием Деда Мороза и снегурочки на главной площади.

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