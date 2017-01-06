Погода отменила праздничные мероприятия в Волгограде

Слякоть и гололед явились причиной того, что фестиваль «Чудо-сани» не состоится в Комсомольском саду, а соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня» на СК «Зенит» перенесены на более приемлемое время. Организаторы сообщат о времени проведения мероприятий.

Несмотря на погоду, запланирован «Парад сказки» в центре города, на площади Павших борцов. Никто не отменял и концерта с участием Деда Мороза и снегурочки на главной площади.