Объявленный в розыск подросток из Немана собирался уехать автостопом в Калининград

Правоохранители обнаружили его на выезде из Немана, сообщили в пятницу «Новому Калининграду.Ru» в пресс-службе регионального УМВД.

«Полицейские передали его представителям спецучилища. Противоправных действий с ним совершено не было», — рассказали в УМВД.

Полицейским подросток заявил, что в Калининград он хотел приехать потому, что здесь у него живет тетя. О пропаже воспитанника спецучилища в Немане стало известно в четверг утром.