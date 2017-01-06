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13:19 (мск), источник: Новый Калининград

Объявленный в розыск подросток из Немана собирался уехать автостопом в Калининград

Разыскиваемый полицейскими 16-летний воспитанник спецучилища собирался уехать автостопом в Калининград.

Правоохранители обнаружили его на выезде из Немана, сообщили в пятницу «Новому Калининграду.Ru» в пресс-службе регионального УМВД.

«Полицейские передали его представителям спецучилища. Противоправных действий с ним совершено не было», — рассказали в УМВД.

Полицейским подросток заявил, что в Калининград он хотел приехать потому, что здесь у него живет тетя. О пропаже воспитанника спецучилища в Немане стало известно в четверг утром.

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