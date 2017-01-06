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13:30 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцы жалуются на заброшенные елочные базары на 5-ой просеке

В Самаре елочные базары завершили свою работу 31 декабря. Однако с некоторых торговых площадок до сих пор не вывезли остатки товара, сообщает 63.ру.

Как сообщили изданию очевидцы, одна из таких елочных свалок образовалась в Промышленном районе областной столицы.

 — Елочки не раскупили, и они остаются зимовать с нами. Вся Пятая просека усыпана ими, хотя базар закрылся 31 декабря в 16:00, — рассказала жительница города Елена Пиганова.

Это уже не первый подобный случай в наступившем году. Ранее горожане сообщили о стихийной елочной свалке в районе Заводского шоссе.

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