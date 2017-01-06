Самарцы жалуются на заброшенные елочные базары на 5-ой просеке
В Самаре елочные базары завершили свою работу 31 декабря. Однако с некоторых торговых площадок до сих пор не вывезли остатки товара, сообщает 63.ру.
В Самаре елочные базары завершили свою работу 31 декабря. Однако с некоторых торговых площадок до сих пор не вывезли остатки товара, сообщает 63.ру.
Как сообщили изданию очевидцы, одна из таких елочных свалок образовалась в Промышленном районе областной столицы.
— Елочки не раскупили, и они остаются зимовать с нами. Вся Пятая просека усыпана ими, хотя базар закрылся 31 декабря в 16:00, — рассказала жительница города Елена Пиганова.
Это уже не первый подобный случай в наступившем году. Ранее горожане сообщили о стихийной елочной свалке в районе Заводского шоссе.