Самарцы жалуются на заброшенные елочные базары на 5-ой просеке

Как сообщили изданию очевидцы, одна из таких елочных свалок образовалась в Промышленном районе областной столицы.

— Елочки не раскупили, и они остаются зимовать с нами. Вся Пятая просека усыпана ими, хотя базар закрылся 31 декабря в 16:00, — рассказала жительница города Елена Пиганова.

Это уже не первый подобный случай в наступившем году. Ранее горожане сообщили о стихийной елочной свалке в районе Заводского шоссе.