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13:56 (мск), источник: ИА Башинформ

ГИБДД по Башкирии призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог

УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ГИБДД по Башкортостану призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог.

Источник: Башинформ

А именно, на трассах Москва-Уфа (около Подымаловской развязки, деревни Шарипово и села Исамет), Уфа-Самара: (рядом с поселком Кандры, Жуковской развязкой, перекрестком на село Бишкураево), Уфа-Оренбург (в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, около сёл Толбазы и Зирган), Уфа-Челябинск (около перекрестка Зинино-Жилино, поселка Алаторка) и на участках с крутыми подъемами и спусками.

«В данный момент на федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет. Однако на территории республики фиксируется сильный снежный фронт и боковой ветер. Из-за снегопада видимость на некоторых участках ограничена, особенно за движущимся в попутном направлении автотранспортом. Возможны образования снежных заносов, переметов, гололеда», — сообщил агентству «Башинформ» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме. При возникновении внештатных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам за помощью. В случае необходимости можно позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 235−84−02, 233−27−31.

Как сообщалось ранее, Главное управление МЧС России по РБ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Тем временем, автолюбители информируют о заторах и плохой видимости на трассах.

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