ГИБДД по Башкирии призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог
УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ГИБДД по Башкортостану призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог.
УФА, 6 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ГИБДД по Башкортостану призывает водителей быть внимательными на опасных участках автодорог.
А именно, на трассах
«В данный момент на федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет. Однако на территории республики фиксируется сильный снежный фронт и боковой ветер.
Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме. При возникновении внештатных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам за помощью. В случае необходимости можно позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 235−84−02, 233−27−31.
Как сообщалось ранее, Главное управление МЧС России по РБ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий. Тем временем, автолюбители информируют о заторах и плохой видимости на трассах.