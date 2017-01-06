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21:07 (мск), источник: Моя Планета

В теле человека обнаружили «новый» орган

Медики из университета Лимерика в Ирландии установили, что среди уже известного «официального» содержимого человеческого тела, существует еще один орган, который незаслуженно за таковой не принимали.

Источник: AP 2016
В ходе исследований ученые выяснили, что брыжейка, соединяющая желудок с кишечником и состоящая из множества отдельных частей, на самом деле является цельным органом.

Ирландский хирург, профессор Дж. Келвин Коффи, отметил, что результаты его исследования могут открыть новую эру в науке и способствовать понимаю ряда заболеваний, передает BBC. Теперь требуется провести дополнительные изыскания, чтобы выяснить точную функцию «нового органа».

Мы уже выяснили анатомию и структуру брыжейки, теперь очередь за функцией. Если понять функцию органа, можно выяснить и нарушение этой функции — и таким образом определить заболевание. А все вместе это дает новое поле для научного исследования брыжейки.
Профессор Коффи

Коффи уверен, что брыжейка заслуживает столь же внимательного изучения, как и все остальные органы человеческого организма.

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Не исключено, что этот орган играет важную роль в таких заболеваниях, как рак кишечника, воспаление кишечника, диабет и ожирение.

Брыжейка представляет собой сложенную вдвое брюшину, выстилающую брюшную полость. Она прикрепляет к задней стенке живота желудок, тонкую кишку, толстую кишку и другие полые органы.

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