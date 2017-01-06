В теле человека обнаружили «новый» орган

Мы уже выяснили анатомию и структуру брыжейки, теперь очередь за функцией. Если понять функцию органа, можно выяснить и нарушение этой функции — и таким образом определить заболевание. А все вместе это дает новое поле для научного исследования брыжейки.

Профессор Коффи