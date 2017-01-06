Детские новогодние подарки в Волгоградской области под контролем Роспотребнадзора
Детские новогодние подарки в Волгоградской области находятся под контролем Роспотребнадзора.
Детские новогодние подарки в Волгоградской области находятся под контролем Роспотребнадзора.
Как сообщают ВДТВ в ведомстве, было проверено 89 объектов торговли, в том числе сетевые предприятия и супермаркеты. Специалисты уделили особое внимание ассортименту новогодних детских подарков, качеству и безопасности, срокам годности пищевых продуктов и наличию документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.
В отношении выигравшего тендер по комплектации новогодних подарков ЗАО «НП Конфил» проведены проверки с отбором проб кондитерских изделий на микробиологические,