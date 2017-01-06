В теле человека нашли новый орган

Он пояснил, что брыжейка — это протяженный орган, а не части брюшной полости. Она состоит не из отдельных фрагментов, как принято считать, а является единым длинным органом. Коффи рассказал, что брыжейка, впервые была описана еще Леонардо да Винчи, а ее анатомическое описание было внесено в учебники и руководства около ста лет назад. С того времени ее описание в анатомических атласах практически не менялось, пишет vesti.ru.

Профессор заключил, что брыжейку следует считать отдельным самостоятельным органом, а ее изучением должна заниматься особая область медицины. Коффи полагает, что исследование патологий брыжейки и заболеваний этого органа поможет повысить качество жизни пациентов — станет понятно, как развиваются те или иные заболевания, а также будут разработаны методы их лечения. Следует изучить не только особенности строения этого органа, но и его функционирование — врачам необходимо отличать норму от патологии. Исследователям еще предстоит понять, какую роль брыжейка играет в развитии заболеваний других органов, а также какое влияние на ее функционирование оказывают другие органы.

Изменения уже внесены в классический британский учебник — Анатомию Грея. Студенты начнут изучать новую классификацию уже в новом учебном году.