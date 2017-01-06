В Сочи местным жителям запрещено выходить в море

Акватория Черного моря в районе поселка Кудепста закрыта для желающих прокатиться на катере или порыбачить.

Запрет на выход в море местных жителей был установлен на месте крушения начиная со дня катастрофы 25 декабря. В то же время был ограничен проход к пляжам в районе Хосты и Адлера, чтобы не допустить посторонних к месту возможного выноса обломков самолета.

На сегодняшний день поисковые работы официально прекращены, но запрет на выход в море маломерных частных судов все еще остается в силе.