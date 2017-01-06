В новом году воронежцам обещают гигантские пробки и новую развязку на окружной

Ранее воронежские власти объявили, что сразу после новогодних праздников, 11 января, начнется масштабная реконструкция дорожной развязки, соединяющей три крупные трассы — Героев Сибиряков, Антонова-Овсеенко и 9 Января. По проекту здесь построят специальный съезд с магистрали, что облегчит движение и разгрузит дороги в этом районе. Работы начнутся в 8 часов утра в следующую среду, 11 января, и будут длиться вплоть до 3 июля.

Напомним, проекты строительства транспортных развязок в разных районах Воронежа обсуждались несколько лет, но в итоге приоритет был отдан окружной трассе, а именно проблемному «треугольнику», соединяющему улицы 9 января, Героев Сибиряков и Антонова — Овсеенко. По замыслу проектировщиков, после реконструкции развязки водители навеки забудут о прежних проблемах и масштабных заторах в этом районе, получив удобную трассу с функциональной и продуманной развязкой.

Однако масштабное строительство создаст немало проблем, поскольку часть реконструируемого «треугольника» в течение полугода будет перекрыта. Городские власти принесли извинения автомобилистам за «временные» неудобства, главнейшими из которых станут масштабные заторы. Так, с января по июль огромные пробки будут возникать не только около самой развязки, но и в других районах. В связи с этим мэрия разработала план временной переорганизации движения в этом районе. Схему изменения движения можно найти на сайте городской администрации.