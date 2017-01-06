В Гомеле из-за мороза отменили праздничные мероприятия на центральной площади

По информации отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома, на площади намечался Рождественский праздник с концертной программой и развлечениями. Однако аномальная температура воздуха, установившаяся в эти дни в областном центре, внесла корректировки в программу уличных массовых мероприятий.

Как рассказали в Гомельоблгидромете, в настоящее время на территории области дневная температура воздуха колеблется в пределах -16 -18 градусов, ночные показатели опустятся до -22. Подобный погодный расклад сохранится в регионе на предстоящие выходные.