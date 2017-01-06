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16:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле из-за мороза отменили праздничные мероприятия на центральной площади

В Гомеле из-за циклона Аксель отменили праздничные мероприятия, которые планировалось провести 6 и 7 января на площади имени Ленина.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома, на площади намечался Рождественский праздник с концертной программой и развлечениями. Однако аномальная температура воздуха, установившаяся в эти дни в областном центре, внесла корректировки в программу уличных массовых мероприятий.

Как рассказали в Гомельоблгидромете, в настоящее время на территории области дневная температура воздуха колеблется в пределах -16 -18 градусов, ночные показатели опустятся до -22. Подобный погодный расклад сохранится в регионе на предстоящие выходные.

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