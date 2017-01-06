МЧС: в рождественскую ночь в Прикамье местами похолодает до -40°

Рождественская ночь обещает стать холодной в Прикамье. Об этом со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает краевое ГУ МЧС.

По данным Центра, температура воздуха ночью 7 января опустится на северо-западе края до -35,-40°, на севере и востоке — до -25,-30°, на юге местами — до -12°. В других районах региона температура ночью составит -17,-22°.

Впрочем, и днём в субботу, 7 января, теплее особо не станет. По прогнозам, столбик термометра также будет на отметке -17,-22°, местами по северу — -25,-30°, по югу — до -12°.