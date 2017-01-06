Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
17:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС: в рождественскую ночь в Прикамье местами похолодает до -40°

Самые сильные морозы 7 января ожидаются на северо-западе края.

Источник: Аргументы и факты

Рождественская ночь обещает стать холодной в Прикамье. Об этом со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает краевое ГУ МЧС.

По данным Центра, температура воздуха ночью 7 января опустится на северо-западе края до -35,-40°, на севере и востоке — до -25,-30°, на юге местами — до -12°. В других районах региона температура ночью составит -17,-22°.

Впрочем, и днём в субботу, 7 января, теплее особо не станет. По прогнозам, столбик термометра также будет на отметке -17,-22°, местами по северу — -25,-30°, по югу — до -12°.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
полупрозрачная облачность
763 мм рт. ст.
повышенное
55 %
повышенная
5 м/с
слабый ветер
Стоит ли обменивать рубли на евро? Экономический прогноз на 2017 год
Покидающий свой пост глава Пентагона пожаловался на Путина
Китай пригрозил проверить компании США из-за политики Трампа
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Американская танковая бригада прибудет в Польшу 12 января
Президент Филиппин осмотрел российский корабль в порту Манилы
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Папа римский поздравил православный мир с наступающим Рождеством
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь