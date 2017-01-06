Минздрав уточнил, кому в машине можно не пристегиваться ремнями
Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями.
Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями.
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, при наличии которых водители и пассажиры могут не пристегиваться в автомобилях ремнями безопасности, сообщается на Национальном правовом
Соответствующее решение содержится в постановлении Минздрава № 126, подписанном 14 декабря.
Право не пристегиваться предоставлено людям после имплантации в правую подключичную область электрокардиостимулятора, а также
Документ вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.
Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Минздрав.