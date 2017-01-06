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19:14 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав уточнил, кому в машине можно не пристегиваться ремнями

Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями.

Источник: Reuters

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси уточнило медицинские показания, при наличии которых водители и пассажиры могут не пристегиваться в автомобилях ремнями безопасности, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Соответствующее решение содержится в постановлении Минздрава № 126, подписанном 14 декабря.

Право не пристегиваться предоставлено людям после имплантации в правую подключичную область электрокардиостимулятора, а также женщинам-водителям, срок беременности которых составляет более 20 недель.

Документ вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Сейчас не пристегиваться можно автоинструкторам, пассажирам спецтранспорта, водителям такси (при движении в населенном пункте), а также пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяет Минздрав.

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