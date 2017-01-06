Обама поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

«Мишель (супруга президента США — прим. ред. ТАСС) и я желаем счастливого Рождества православным христианам в Соединенных Штатах и во всем мире. В это священное время мы празднуем рождение Иисуса Христа, выполняя заповедь любить друг друга так же, как он любил нас», — говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Мы благодарны за то, что православные христиане разными способами демонстрируют любовь к своим соседям и укрепляют как религиозные, так и общественные связи», — добавил он.

Обама также заверил, что США привержены защите права людей на свободное вероисповедание, а также солидарны с теми общинами, которые подвергаются гонениям и нападкам.