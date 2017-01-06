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20:20 (мск), источник: ТАСС

Обама поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

ВАШИНГТОН, 6 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама поздравил православных христиан с наступающим Рождеством, поблагодарив их за укрепление отношений в религиозной и общественной сферах.

Источник: AP 2016

«Мишель (супруга президента США — прим. ред. ТАСС) и я желаем счастливого Рождества православным христианам в Соединенных Штатах и во всем мире. В это священное время мы празднуем рождение Иисуса Христа, выполняя заповедь любить друг друга так же, как он любил нас», — говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Мы благодарны за то, что православные христиане разными способами демонстрируют любовь к своим соседям и укрепляют как религиозные, так и общественные связи», — добавил он.

Обама также заверил, что США привержены защите права людей на свободное вероисповедание, а также солидарны с теми общинами, которые подвергаются гонениям и нападкам.

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