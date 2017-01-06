Гидромет: в ночь на Рождество до -32°С, днем тоже холодно
Днем будет немного теплее, но не везде: по
Днем будет немного теплее, но не везде: по
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Морозы усилятся в Беларуси на православное Рождество — ночью в субботу местами температура воздуха опустится ниже 30 °C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики
«В субботу погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что днем ожидается переменная облачность, без осадков.
По информации синоптиков, минимальная температура воздуха ночью в субботу составит от -21 до -27°С, в отдельных районах до -32°С. Днем термометры покажут от -14 до -20°С, при этом по
В ближайшие сутки, по данным Гидромета, погода существенно не изменится — будет